JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À PIERRESVIVES Montpellier, 18 septembre 2021, Montpellier.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À PIERRESVIVES 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00

Montpellier Hérault

\ PROGRAMME ///

▶ Visite guidée architecturale

Venez découvrir ou redécouvrir ce bâtiment emblématique de Zaha Hadid en le parcourant en long, en large et en travers.

• Samedi à 15h, 16h et 17h.

• Dimanche à 11h, 14h, 15h et 16h

ℹ Inscription sur place. Pass sanitaire exigé.

▶ Visite guidée des Archives

Pour tout savoir (ou presque !) sur les Archives en découvrant les magasins et ateliers de travail.

• Samedi à 14h30, 15h30 et 16h30

•Dimanche à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30

ℹ Durée : 1h15, inscription sur place. Pass sanitaire exigé.

▶ Visite guidée des coulisses de la Médiathèque départementale

Montez dans le bibliobus et parcourez les magasins auxquels seuls les bibliothécaires ont accès le reste de l’année.

• Samedi de 10h à 18h

ℹ Inscription sur place. Pass sanitaire exigé.

▶ Exposition “Des Brigades du Tigre aux Experts : la police scientifique dans l’Hérault”

Découvrez la passionnante histoire de cette brigade régionale face au crime et aux criminels.

• Visite libre

ℹ Pass sanitaire exigé.

▶ Exposition “Corinne May Botz, The Nutshell Studies of Unexplained Death”

Série de photographies autour du travail de Frances Glessner Lee, pionnière de la police scientifique américaine.

• Visite libre

ℹ Pass sanitaire exigé.

▶ Animation tout public “Tirez le portrait !”

Une approche ludique des principes de la photographie signalétique.

• Samedi de 14h à 17h

ℹ Inscription en ligne sur le site de pierresvives. Tout public à partir de 10 ans, salles du service éducatif. Pass sanitaire exigé.

▶ Animation tout public “Le patrimoine en jeu”

Une sélection de jeux sur le thème de l’enquête policière et de la déduction à découvrir en famille.

• Samedi et dimanche de 14h à 17h

ℹ Pass sanitaire exigé.

▶ Braderie de la Médiathèque

Romans, livres jeunesse, BDS, mangas, CD, issus des collections, vous attendent pour une 2ème vie.

Tarif unique 0,5ct par objet

• Samedi de 10H à 17H

ℹ Pass sanitaire exigé.

Tous le programme disponible sur pierresvives.herault.fr et sur le site officiel des Journées européennes du patrimoine : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38954575

Comme chaque année, pierresvives, domaine départemental, participe aux Journées européennes du patrimoine.

serv-educa.archives@herault.fr

dernière mise à jour : 2021-09-06 par PIERRESVIVES