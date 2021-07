Notre-Dame-de-Bliquetuit Notre-Dame-de-Bliquetuit Notre-Dame-de-Bliquetuit, Seine-Maritime Journées européennes du patrimoine à Notre Dame de Bliquetuit Notre-Dame-de-Bliquetuit Notre-Dame-de-Bliquetuit Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bliquetuit

Seine-Maritime

Journées européennes du patrimoine à Notre Dame de Bliquetuit Notre-Dame-de-Bliquetuit, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Notre-Dame-de-Bliquetuit. Journées européennes du patrimoine à Notre Dame de Bliquetuit 2021-09-18 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00

Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime Notre-Dame-de-Bliquetuit L’église restera ouverte de 9h à 18h le samedi et le dimanche. L’église restera ouverte de 9h à 18h le samedi et le dimanche. https://notre-dame-de-bliquetuit.com/ L’église restera ouverte de 9h à 18h le samedi et le dimanche. dernière mise à jour : 2021-07-18 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine

Détails Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bliquetuit, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Notre-Dame-de-Bliquetuit Adresse Ville Notre-Dame-de-Bliquetuit lieuville 49.49686#0.75911