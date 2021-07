Journées européennes du patrimoine à MuséoSeine Rives-en-Seine, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Rives-en-Seine.

Journées européennes du patrimoine à MuséoSeine 2021-09-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00

Rives-en-Seine Seine-Maritime Rives-en-Seine

Journées du patrimoine : Les bords de Seine au XVIIIe siècle !

Venez visiter gratuitement MuséoSeine, musée de la Seine normande et découvrez l’histoire de ce fleuve, de ses Hommes et de ses paysages, de façon originale et interactive.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Muséoseine vous offre un voyage dans le temps ! Direction le XVIIIe siècle ! La Compagnie Les Menus-Plaisirs reconstitue pour vous une taverne de l’époque, “Au Rat couronné”. Si vous êtes assez téméraires le tavernier vous proposera de déguster ses meilleurs sirops. A moins que vous ne préfériez-vous lancer dans une partie de jeu de table du “Siècle des Lumières”. [De 10h à 18h le samedi et dimanche]

Devant le musée, les enfants sont accueillis par nos médiateurs, ils les guident dans la réalisation d’un souvenir de ce voyage dans le temps. [Atelier enfant : 10h-12h/ 13h-18h]

museoseine@cauxseine.fr +33 2 35 95 90 13

