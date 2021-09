Martres-Tolosane Mairie de Martres-Tolosane Haute-Garonne, Martres-Tolosane JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE A MARTRES-TOLOSANE Mairie de Martres-Tolosane Martres-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

**Samedi 18 et dimanche 19 septembre :** Accueil de 14h à 18h – 12 boulevard de la Magdeleine : – Visite de la mairie de Martres-Tolosane, – Exposition de pièces de collaborations d’artistes réalisées pour le Salon des Arts et du Feu, – Exposition « La faïence de Martres-Tolosane au XVIIIème siècle de la fin du règne de Louis XV à la Révolution française » **Dimanche 19 septembre à 14 h :** Causeries à 3 voix par Guy DUPEYRON, Stéphane PIQUES et Frédéric VERGNES : – La faïence de Martres-Tolosane au XVIIIème siècle – 1821 – 2021 : 200 ans après la mort de Napoléon, comment les faïenciers martrais ont-ils interprété la légende napoléonienne ?

Gratuit, pass sanitaire et port du masque obligatoires

