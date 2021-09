Martillac Martillac Gironde, Martillac Journées européennes du patrimoine à Martillac Martillac Martillac Catégories d’évènement: Gironde

Martillac

Journées européennes du patrimoine à Martillac 2021-09-18 – 2021-09-18 Route de lartigue/Domaine la Solitude Château de l'Hironde/La Solitude

Martillac Gironde Martillac Venez découvrir la richesse du patrimoine de notre village

Samedi 18 septembre 2021

A 11h Visite extérieure commentée du Château de l’Hironde

A 15h Découverte du Domaine de la Solitude et de son île Venez découvrir la richesse du patrimoine de notre village

A 15h Découverte du Domaine de la Solitude et de son île

