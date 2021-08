Journées européennes du patrimoine à l’université de Caen-Normandie Caen, 18 septembre 2021, Caen.

Journées européennes du patrimoine à l’université de Caen-Normandie 2021-09-18 – 2021-09-18 Université de Caen Normandie (campus 1) Esplanade de la Paix

Caen Calvados

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’animations gratuites proposées par l’Université de Caen-Normandie.Atelier : salle de réalité virtuelle

Le CIREVE dispose d’une des plus grandes salles de réalité virtuelle de France. L’espace immersif (3 mètres de haut) est composé de deux écrans latéraux de 10 mètres et d’un écran de face de 5 mètres avec caméras de tracking et tapis de marche intégré. Cette salle permet de mener toutes sortes de recherches innovantes en réalité virtuelle avec une immersion complète dans un monde 3D (patrimoine, santé, neuropsychologie, BIM, informatique, géographie etc.).Samedi 9h30-12h30 / 14h-17h (horaire de passage précisé à l’inscription)Campus 1, parking accessible depuis la rue du Magasin à PoudreDurée : 1hRéservation obligatoire ouverte en ligne sur Weezevent, début septembreVisite guidée de l’université

Découvertes des richesses de son patrimoine artistique, culturel et scientifiqueSamedi 10h30-12h / 14h-15h30 / 16h-17h30Campus 1 – Rdv devant le PhénixDurée : 1hRéservation obligatoire à culture@unicaen.frVisite guidée du musée de Géologie

Les collections du musée de Géologie de l’Université de Caen-Normandie deviennent accessibles au grand public le temps d’une journée dans l’année ! Profitez de cet événement exceptionnel en suivant la visite commentée d’un spécialiste du sujet.Samedi 10h-12h / 14h-16hCampus 1, bâtiment CDurée : 1hJauge limitée à 15 personnesRéservation obligatoire à culture@unicaen.frExposition “La coutume de Normandie, c’est mon droit et j’y tiens !”

L’exposition dédiée à la Coutume de Normandie (source de droit appliquée en Normandie du XIIIè au XVIIIè siècle) est une continuité d’un projet de recherche basé entre Caen et Rouen. Présentation des spécificités de ce droit unique au monde, à l’attention d’étudiants en histoire, en linguistique et en études juridiques et du grand public curieux d’en savoir davantage sur cet élément notable du patrimoine normand.Samedi à 10h, 11h, 14h, 15h et 16hCampus 1, musée de géologie, bâtiment CDurée : 1hRéservation obligatoire à culture@unicaen.frVisite commentée de l’exposition “L’herbier de l’Université de Caen-Normandie”

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine 2021, quelques planches de l’herbier de Caen (CN) seront présentées au public.Samedi à 10h, 11h, 14h, 15h et 16hCampus 2, Bibliothèque universitaire Rosalind FranklinDurée : 45 minRéservation obligatoire à culture@unicaen.frAtelier : Exposition théâtre connecté – Data en scène

La Comédie de Caen a proposé à 78 étudiants en Arts du spectacle, Sociologie et ingénieurs de l’ESIX de l’Université de Caen-Normandie de travailler ensemble à la réalisation de prototype autour de la pièce Halloween Together de Céline Ohrel.Samedi : 10h à 19hCampus 2, Bibliothèque universitaire Rosalind Franklin, pôle sciences de l’ingénieur (2e étage)Durée : 1h

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – Alice Pasqualotti

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’animations gratuites proposées par l’Université de Caen-Normandie.

Atelier : salle de réalité virtuelle

Le CIREVE dispose d’une des plus grandes salles de réalité…

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’animations gratuites proposées par l’Université de Caen-Normandie.Atelier : salle de réalité virtuelle

Le CIREVE dispose d’une des plus grandes salles de réalité virtuelle de France. L’espace immersif (3 mètres de haut) est composé de deux écrans latéraux de 10 mètres et d’un écran de face de 5 mètres avec caméras de tracking et tapis de marche intégré. Cette salle permet de mener toutes sortes de recherches innovantes en réalité virtuelle avec une immersion complète dans un monde 3D (patrimoine, santé, neuropsychologie, BIM, informatique, géographie etc.).Samedi 9h30-12h30 / 14h-17h (horaire de passage précisé à l’inscription)Campus 1, parking accessible depuis la rue du Magasin à PoudreDurée : 1hRéservation obligatoire ouverte en ligne sur Weezevent, début septembreVisite guidée de l’université

Découvertes des richesses de son patrimoine artistique, culturel et scientifiqueSamedi 10h30-12h / 14h-15h30 / 16h-17h30Campus 1 – Rdv devant le PhénixDurée : 1hRéservation obligatoire à culture@unicaen.frVisite guidée du musée de Géologie

Les collections du musée de Géologie de l’Université de Caen-Normandie deviennent accessibles au grand public le temps d’une journée dans l’année ! Profitez de cet événement exceptionnel en suivant la visite commentée d’un spécialiste du sujet.Samedi 10h-12h / 14h-16hCampus 1, bâtiment CDurée : 1hJauge limitée à 15 personnesRéservation obligatoire à culture@unicaen.frExposition “La coutume de Normandie, c’est mon droit et j’y tiens !”

L’exposition dédiée à la Coutume de Normandie (source de droit appliquée en Normandie du XIIIè au XVIIIè siècle) est une continuité d’un projet de recherche basé entre Caen et Rouen. Présentation des spécificités de ce droit unique au monde, à l’attention d’étudiants en histoire, en linguistique et en études juridiques et du grand public curieux d’en savoir davantage sur cet élément notable du patrimoine normand.Samedi à 10h, 11h, 14h, 15h et 16hCampus 1, musée de géologie, bâtiment CDurée : 1hRéservation obligatoire à culture@unicaen.frVisite commentée de l’exposition “L’herbier de l’Université de Caen-Normandie”

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine 2021, quelques planches de l’herbier de Caen (CN) seront présentées au public.Samedi à 10h, 11h, 14h, 15h et 16hCampus 2, Bibliothèque universitaire Rosalind FranklinDurée : 45 minRéservation obligatoire à culture@unicaen.frAtelier : Exposition théâtre connecté – Data en scène

La Comédie de Caen a proposé à 78 étudiants en Arts du spectacle, Sociologie et ingénieurs de l’ESIX de l’Université de Caen-Normandie de travailler ensemble à la réalisation de prototype autour de la pièce Halloween Together de Céline Ohrel.Samedi : 10h à 19hCampus 2, Bibliothèque universitaire Rosalind Franklin, pôle sciences de l’ingénieur (2e étage)Durée : 1h

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – Alice Pasqualotti

dernière mise à jour : 2021-08-05 par