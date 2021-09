Lunéville Lunéville Lunéville, Meurthe-et-Moselle JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À L’ORANGERIE – CONFÉRENCE ET DÉBAT Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À L’ORANGERIE – CONFÉRENCE ET DÉBAT Lunéville, 18 septembre 2021, Lunéville. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À L’ORANGERIE – CONFÉRENCE ET DÉBAT 2021-09-18 18:30:00 18:30:00 – 2021-09-18 Médiathèque de l’Orangerie 4 rue du Colonel Clarenthal,

Lunéville Meurthe-et-Moselle Lunéville À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous êtes invités à découvrir comment Maurice Chapleur, modeste commerçant de Lunéville, constitue une des plus importantes collections de motos du XXème siècle en France ? Sa passion pour la mécanique, sa vision du patrimoine et ses rencontres au gré des opportunités font de cette aventure humaine un exemple pour les générations futures. Sur inscription : 03.83.73.78.78 ou adultes@delunevilleabaccarat.fr. adultes@delunevilleabaccarat.fr +33 3 83 73 78 78 CCO dernière mise à jour : 2021-09-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

Détails Catégories d’évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lunéville Adresse Médiathèque de l'Orangerie 4 rue du Colonel Clarenthal, Ville Lunéville lieuville 48.59223#6.4999