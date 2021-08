Lille Lille Lille, Nord Journées Européennes du Patrimoine à Lille Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Dans le cadre de la 38ème édition des Journées du Patrimoine, qui a lieu les 18 et 19 septembre, la Ville de Lille met en place un grand nombre de visites, de conférences, d’expositions, de concerts et de spectacles, en lien avec la double thématique “Patrimoine pour tous – Patrimoine ferroviaire”, retenue par le Ministère de la Culture. Pour plus d’infos, rendez-vous sur [jep.lille.fr](https://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine)

Gratuit, sur présentation du pass sanitaire, avec réservations pour certaines activités

