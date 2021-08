Lunéville Lunéville Lunéville, Meurthe-et-Moselle JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À L’HÔTEL ABBATIAL Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 12:00:00

Lunéville Meurthe-et-Moselle L’hôtel particulier des pères abbés est un espace de culture pour tous, dans son histoire, sa restauration, sa scénographie… Chacun peut y trouver son patrimoine. L’exposition “Soyer père et fils, miniaturiste et scientifique au cœur de l’Empire” est le parfait résumé d’une culture pour tous en cette année 2021.

Une exposition qui est plurielle. Pour tous: Les passionnés de meubles, les passionnés de miniatures, les passionnés de costumes; les passionnés d’art militaire, les passionnés d’Egypte, les passionné de l’Empereur Napoléon 1er, les passionnés de botanique, les passionnés du XVIII ème siècle, les passionnés de monde équestre, les passionnés de gravures, les passionnés de porcelaine, les passionnés de faïence…les passionnés des arts. Oui toutes les cultures et tout le patrimoine en un seul lieu. Oui l’espace Muséal de l’hôtel Abbatial c’est le patrimoine pour tous. +33 3 83 76 48 51 Hôtel abbatial – Ville de Lunéville dernière mise à jour : 2021-08-23 par

