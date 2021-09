Journées européennes du patrimoine à l’Église Saint-Pierre Caen, 18 septembre 2021, Caen.

Journées européennes du patrimoine à l’Église Saint-Pierre 2021-09-18 – 2021-09-19 rue Saint-Pierre Église Saint-Pierre

Caen Calvados

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Église Saint-Pierre ouvre ses portes.Concert promenade (orgue)

Jeu de piste sonore… Retrouvez une mélodie qui a traversé l’histoire de la musique sous bien des formes. Par Marianne Lévy-Noisette organisteSamedi à 15hDurée 1hLes chemins du Mont Saint-MichelExposition proposée par l’association “Les Chemins du Mont-Saint-Michel”Samedi 8h30-18h – Dimanche 12h-18hVisites commentées de l’église St-Pierre

par la Société des Antiquaires de Normandie

Commentaires proposés sur quelques aspects remarquables de l’église, en particulier le voûtement de la nef et les sculptures, le chœur et le chevet renaissance, le clocher Saint-Pierre comparé aux clochers d’autres églises caennaises. Une promenade architecturale du XIIIe au XVIe siècle dans une église si souvent remaniée. Cette visite permettra de voir également la chapelle gothique et la petite sacristie rarement ouvertes au grand public.Dimanche de 14h à 17h

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – Francois Decaëns



dernière mise à jour : 2021-09-07 par