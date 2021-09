Journées européennes du patrimoine à l’église Saint-Pantaléon Gueberschwihr, 18 septembre 2021, Gueberschwihr.

Journées européennes du patrimoine à l’église Saint-Pantaléon 2021-09-18 – 2021-09-19

Gueberschwihr Haut-Rhin

Invitation à la découverte de l’église néo-romane inscrite (2019) de Gueberschwihr et particulièrement du mobilier et des objets d’art (2021), en résonance avec le beau clocher roman classé (1841).

• Des vestiges anciens à un concentré de l’art et de l’artisanat d’art religieux de la fin du XIXe jusqu’à la Grande Guerre

C’est un choix inédit d’objets mobiliers et d’oeuvres du patrimoine religieux venant d’être inscrits au titre des Monuments historiques en cette année 2021 qui vous sera présenté, documents à l’appui (origine, auteur, donateur)… à travers une exposition d’une part, et une visite commentée de l’église avec son décor à demeure d’autre part, sous le signe d’une grande harmonie.

Qu’ils viennent d’Alsace, des Vosges, de Lorraine, du Jura, d’Autriche, de Bavière, de Suisse ou de Paris, le décor et le mobilier, en grande cohérence avec le clocher-vestige (« le plus beau du vignoble » selon les historiens de l’art) du monument « roman » d’origine – et la nouvelle église « dans le style roman » racontent leur histoire, que des membres de l’ADESP (Association des Amis de l’église Saint-Pantaléon) vous proposent de découvrir.

Leurs créateurs avaient pour nom Baudrand, Brutschi, Feuerstein, Klem, Mayer, Vogl, Weyh, Kusian, Poussielgue-Rusand…

Mais ne seront pas oubliés le sarcophage contemporain de l’église romane disparue après les travaux désastreux d’agrandissement de 1835, ou encore la statue de saint Pantaléon en bois de tilleul sculpté du début du XVIe siècle…

À l’achèvement des travaux de restauration en cours de la salle voûtée du clocher de Gueberschwihr, objet d’une campagne de souscription auprès de la Fondation du Patrimoine Alsace, cet espace rare sera dévolu à la présentation permanente de vestiges représentatifs de l’histoire d’une commune et paroisse importantes dès le Haut Moyen Âge.

L’ADESP vous propose de (re)découvrir l’église Saint-Pantaléon via la visite commentée ou libre de l’église et de ses abords. Jeu-quiz pour les familles.

