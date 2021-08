Caen Caen Caen, Calvados Journées européennes du patrimoine à l’Église Saint-Nicolas Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Journées européennes du patrimoine à l'Église Saint-Nicolas 2021-09-18 – 2021-09-19 Église Saint-Nicolas 23, rue Saint-Nicolas

Caen Calvados À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Église Saint-Nicolas ouvre ses portes.Exposition des Artistes indépendants avec un hommage à Judikahel

L’exposition de l’association des Artistes indépendants rendra hommage à Judikahel, artiste peintre décédé le 1er août 2020.

Présentation de sa reproduction de la Tapisserie de Bayeux composée de 33 panneaux, travail exceptionnel et coloré de même longueur que la tapisserie originale.Exposition visible à partir du 4 septembreContrôle visuel vigipirate à l’entrée du site

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

