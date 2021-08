Journées européennes du patrimoine à l’Église Saint-Julien Caen, 18 septembre 2021, Caen.

Journées européennes du patrimoine à l’Église Saint-Julien 2021-09-18 – 2021-09-19 Église Saint-Julien 1, rue Malfilatre

Caen Calvados Caen

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Église Saint-Julien ouvre ses portes.Visite libre de l’église et découverte du grand orgue RoethingerSamedi et dimanche – 14h-18hOrgue : présentation et démonstrations

Diaporama montrant l’intérieur du buffetSamedi et dimanche – 15h

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – François Decaëns

mariececilehureau@gmail.com

dernière mise à jour : 2021-08-03 par OT Caen la Mer