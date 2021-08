Caen Caen Caen, Calvados Journées européennes du patrimoine à l’Église Notre-Dame de la Gloriette Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Journées européennes du patrimoine à l’Église Notre-Dame de la Gloriette Caen, 18 septembre 2021, Caen. Journées européennes du patrimoine à l’Église Notre-Dame de la Gloriette 2021-09-18 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-19 18:30:00 18:30:00 parvis Notre-Dame Église Notre-Dame de la Gloriette

Caen Calvados À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Église Notre-Dame de la Gloriette ouvre ses portes.Visite libre de l’église

Elle abrite un ensemble d’autels-retables classés au titre des Monuments historiques dont le grand baldaquin du chœur.Samedi et dimanche de 14h à 18h30Contrôle vigipirate visuel (sacs et manteaux) à l’entrée du site

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

