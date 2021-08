Caen Caen Caen, Calvados Journées européennes du patrimoine à l’Église du Vieux Saint-Sauveur Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Journées européennes du patrimoine à l’Église du Vieux Saint-Sauveur Caen, 18 septembre 2021, Caen. Journées européennes du patrimoine à l’Église du Vieux Saint-Sauveur 2021-09-18 – 2021-09-19 Église du Vieux-Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur

Caen Calvados À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Église du Vieux Saint-Sauveur ouvre ses portes.Généa-logique

Exposition élaborée par le collectif Les Passeurs de songes, autour de la notion de Filiations.

Découvrez les œuvres d’Hélène Lebéhot, Marie-Jeanne Pigny, Hélène Sauveur-Rivière, Matthieu et Thibaut Revel.Contrôle visuel Vigipirate à l’entrée

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – François Decaëns À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Église du Vieux Saint-Sauveur ouvre ses portes. Généa-logique Exposition élaborée par le collectif Les Passeurs de… contact@lespasseursdesonges.com À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Église du Vieux Saint-Sauveur ouvre ses portes.Généa-logique

Exposition élaborée par le collectif Les Passeurs de songes, autour de la notion de Filiations.

Découvrez les œuvres d’Hélène Lebéhot, Marie-Jeanne Pigny, Hélène Sauveur-Rivière, Matthieu et Thibaut Revel.Contrôle visuel Vigipirate à l’entrée

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – François Decaëns dernière mise à jour : 2021-08-03 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Église du Vieux-Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur Ville Caen lieuville 49.18333#-0.36782