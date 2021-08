Sauliac-sur-Célé Sauliac-sur-Célé Lot, Sauliac-sur-Célé Journées Européennes du Patrimoine à l’Ecomusée Sauliac-sur-Célé Sauliac-sur-Célé Catégories d’évènement: Lot

Sauliac-sur-Célé

Journées Européennes du Patrimoine à l’Ecomusée Sauliac-sur-Célé, 18 septembre 2021, Sauliac-sur-Célé. Journées Européennes du Patrimoine à l’Ecomusée 2021-09-18 – 2021-09-18

Sauliac-sur-Célé Lot Sauliac-sur-Célé Écomusée de Cuzals

Métiers d’hier racontés aujourd’hui

samedi 19 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 20 septembre – 14h00 à 18h00

Ateliers de démonstration de métiers anciens.

Gratuit L’écomusée de Cuzals vous invite à venir découvrir à travers des démonstrations les métiers d’hier racontés aujourd’hui. cuzals@lot.fr +33 5 65 31 36 43 Écomusée de Cuzals

Métiers d’hier racontés aujourd’hui

samedi 19 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 20 septembre – 14h00 à 18h00

Ateliers de démonstration de métiers anciens.

Gratuit nelly blaya/departement du lot dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Sauliac-sur-Célé Autres Lieu Sauliac-sur-Célé Adresse Ville Sauliac-sur-Célé lieuville 44.52865#1.69985