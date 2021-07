Bolbec Bolbec Bolbec, Seine-Maritime Journées Européennes du patrimoine à l’Atelier Musée du Textile Bolbec Bolbec Catégories d’évènement: Bolbec

Seine-Maritime

Journées Européennes du patrimoine à l'Atelier Musée du Textile Bolbec, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bolbec.

Bolbec Seine-Maritime · Visite guidée « de la balle de coton au tissu fini ». Visite de toutes les machines de filature permettant de transformer la matière issue de la balle en voile, ruban, mèche puis fil et de métier à tisser pour la fabrication de tissu · Visite « les indiennes de Bolbec » : évolution de la technique d'impression sur tissu de nombreuses toiles imprimées du XIXe siècle. · Paroles d'anciennes ouvrières sur leur métier et expérience. +33 6 38 39 10 17 http://filmemoire.bolbec.pagesperso-orange.fr/

