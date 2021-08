Journées européennes du patrimoine à l’artothèque Caen, 18 septembre 2021, Caen.

Journées européennes du patrimoine à l’artothèque 2021-09-18 – 2021-09-19 impasse Duc-Rollon Artothèque

Caen Calvados

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, profitez d’animations gratuites proposées par l’artothèque.Visites du Palais ducal et de l’exposition de Myriam Mechita

L’or perlé de tes doigts m’a fait creuser jusqu’au bleu

Visite libre : samedi et dimanche de 14h à 19h

Visite libre en famille avec le sac Artojeux : samedi et dimanche de 14h à 19h

Visites commentées : samedi et dimanche de 14h30 et 17h30 (durée 1h/1h30)Inscription au 02 31 85 69 73 ou info@artotheque-caen.fr

Visite familiale avec une médiatrice : samedi et dimanche 16h30 (durée 1h)Inscription au 02 31 85 69 73 ou info@artotheque-caen.fr

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – François Decaëns

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, profitez d’animations gratuites proposées par l’artothèque.

Visites du Palais ducal et de l’exposition de Myriam Mechita

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, profitez d’animations gratuites proposées par l’artothèque.Visites du Palais ducal et de l’exposition de Myriam Mechita

L’or perlé de tes doigts m’a fait creuser jusqu’au bleu

Visite libre : samedi et dimanche de 14h à 19h

Visite libre en famille avec le sac Artojeux : samedi et dimanche de 14h à 19h

Visites commentées : samedi et dimanche de 14h30 et 17h30 (durée 1h/1h30)Inscription au 02 31 85 69 73 ou info@artotheque-caen.fr

Visite familiale avec une médiatrice : samedi et dimanche 16h30 (durée 1h)Inscription au 02 31 85 69 73 ou info@artotheque-caen.fr

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – François Decaëns

dernière mise à jour : 2021-08-02 par