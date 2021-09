Journées européennes du patrimoine à Lannion Lannion, 18 septembre 2021, Lannion.

Journées européennes du patrimoine à Lannion 2021-09-18 – 2021-09-19

Lannion Côtes d’Armor

Les Journées européennes du patrimoine reviennent à Lannion, avec des visites guidées, des expositions, des balades contées, des jeux et animations pour enfants, le patrimoine de Lannion s’offre et se révèle à vous. Tout public et gratuit, explorer le patrimoine et son histoire n’a jamais été aussi passionnant ! En partenariat avec APF France handicap, l’ARSSAT, le Calandre Club d’Armor, Les Diseurs de Contes, Kuzul ar Brezhoneg, Lannion-Tregor Communauté, Loguivy-lès-Lannion Patrimoine et Maldoror.

