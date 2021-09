Lunéville Lunéville Lunéville, Meurthe-et-Moselle JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À L’ANCIEN HÔPITAL Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À L'ANCIEN HÔPITAL 2021-09-18 13:30:00 13:30:00 – 2021-09-19 17:30:00 17:30:00 Rue de l'Hôpital Centre Hospitalier de Lunéville
Lunéville Meurthe-et-Moselle

Lunéville Meurthe-et-Moselle Lunéville Meurthe-et-Moselle Tout public Dans le cadre de ces Journées du Patrimoine, visite libre du cloître et de la chapelle de l’ancien Hôpital de Lunéville. Venez découvrir également une exposition de photos retraçant l’évolution et la modernisation de l’établissement à travers des photos anciennes et d’aujourd’hui. Mise en avant également du matériel de santé de la guerre de 14 et du matériel dentaire datant de l’époque du 19ème siècle. Cet événement est organisé par l’Association des Amis du Patrimoine de l’Hôpital de Lunéville . Entrée par la rue de l’hôpital. Renseignements au 03 83 76 13 39. +33 6 74 48 47 49 JEP 2021 dernière mise à jour : 2021-08-30 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

