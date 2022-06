JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À L’ABBAYE NOTRE DAME DE L’ÉTANCHE Lamorville Lamorville Catégories d’évènement: 55300

Lamorville 55300 Lamorville A ne pas manquer, bestiaire théâtralisé.

Avec l’Association des Amis de l’Abbaye de Notre-Dame de l’Etanche et Nicolas Avril.

Réservation obligatoire pour la sortie de matin uniquement. 10h00 – Visite guidée église de Deuxnouds-aux-Bois puis déplacement en voiture jusqu’au site.

15h30 – Représentation théâtrale sur le site de l’abbaye. Pour profiter des ateliers, possible de se rendre directement sur site entre 10h00 et 18h00, fléchage depuis Deuxnouds-aux-Bois. lesamis.abbayeetanche@orange.fr +33 6 20 64 73 96 https://cen-lorraine.fr/#/animations Lamorville

