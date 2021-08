Journées européennes du Patrimoine à l’Abbaye du Relec Abbaye du Relec, 18 septembre 2021, Plounéour-Ménez.

**Nouvelle saison, nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine.** Animations, activités, visites et parfois même ouverture exceptionnelle d’espaces habituellement fermés au public, vous êtes près de 10 000 à venir découvrir ou redécouvrir nos monuments à l’occasion de ce week-end dédié qui donne à voir et à comprendre ces petites histoires qui font la grande et parfois longue Histoire de nos sites. C’est aussi un moment privilégié pour profiter gratuitement des expositions de l’année. Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de patrimoine, d’histoire, de sorties culturelles… En plus du nouvel espace d’accueil et d’interprétation à découvrir à **l’Abbaye du Relec**, vous trouverez l’abbatiale, classée Monument historique, ses ruines, l’étang, une fontaine monumentale et un parc qui accueille une exposition temporaire en 2021, _la Fabrique du potager_, faisant de ce lieu un lieu propice au repos et à la promenade. _Ouverte gratuitement pendant les deux jours, les animations proposées à cette occasion à l’Abbaye du Relec sont, elles aussi, gratuites._ Nous vous attendons pour ces journées qui célèbrent l’importance du patrimoine et sont un moment fort pour partager avec vous !

