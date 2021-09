Vertheuil Vertheuil Gironde, Vertheuil Journées Européennes du patrimoine à l’Abbaye de Vertheuil Vertheuil Vertheuil Catégories d’évènement: Gironde

Vertheuil

Journées Européennes du patrimoine à l’Abbaye de Vertheuil Vertheuil, 18 septembre 2021, Vertheuil. Journées Européennes du patrimoine à l’Abbaye de Vertheuil 2021-09-18 – 2021-09-19

Vertheuil Gironde Vertheuil Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir l’exposition de l’association A.R.T.E.L.I.E.R.S. sur le thème “patrimoine pour tous”, qui se tiendra dans l’abbaye de Vertheuil. Cette association régionale oeuvre pour la pratique culturelle et la reconnaissance des personnes en situation de handicap. Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir l’exposition de l’association A.R.T.E.L.I.E.R.S. sur le thème “patrimoine pour tous”, qui se tiendra dans l’abbaye de Vertheuil. Cette association régionale oeuvre pour la pratique culturelle et la reconnaissance des personnes en situation de handicap. +33 6 07 66 97 92 Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir l’exposition de l’association A.R.T.E.L.I.E.R.S. sur le thème “patrimoine pour tous”, qui se tiendra dans l’abbaye de Vertheuil. Cette association régionale oeuvre pour la pratique culturelle et la reconnaissance des personnes en situation de handicap. Ministère de la Culture dernière mise à jour : 2021-09-04 par OT Médoc-Vignoble

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Vertheuil Autres Lieu Vertheuil Adresse Ville Vertheuil lieuville 45.25038#-0.83417