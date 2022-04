Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Fontenay

2022-09-17 – 2022-09-18 EUR 9 • Visite de l’abbaye à tarif réduit.

Une présentation sur les arts et techniques du vitrail vous sera proposée. Sébastien Dugué vous parlera de son métier, de l’histoire des Maîtres verriers, des différentes techniques de montage, des matériaux et des outils utilisés. • Visite de l’abbaye à tarif réduit.

Une présentation sur les arts et techniques du vitrail vous sera proposée. Sébastien Dugué vous parlera de son métier, de l'histoire des Maîtres verriers, des différentes techniques de montage, des matériaux et des outils utilisés.

