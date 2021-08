Caen Caen Caen, Calvados Journées européennes du patrimoine à l’abbatiale Saint-Etienne Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Journées européennes du patrimoine à l’abbatiale Saint-Etienne Caen, 18 septembre 2021, Caen. Journées européennes du patrimoine à l’abbatiale Saint-Etienne 2021-09-18 16:00:00 16:00:00 – 2021-09-19 abbatiale Saint-Etienne Place Mgr des Hameaux

Caen Calvados À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’un récital d’orgue à l’abbatiale Saint-Etienne.Récital d’orgueGrand orgue Cavaillé-Coll de l’abbatiale Saint-Étienne par Alain Bouvet, organiste titulaire.

Classé monument historique, ce grand orgue a été construit en 1885 par le célèbre facteur d’orgue français Aristide Cavaillé-Coll.Programme proposé :

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) Sinfonia de la 29ème cantate Alexandre Guilmant (1837-1911) Prière et berceuse Charles-Marie Widor (1844-1937) Allegro de la 6ème symphonie – Andante sostenuto de la symphonie gothique Olivier Messiaen (1908-1992) Transport de joie (extrait de “L’Ascension”) Bela Bartok (1881-1945) 6 danses roumaines (adaptation à l’orgue : Alain Bouvet) Louis Vierne (1870-1937) Final de la 1ère symphonieEntrée par la place Mgr des Hameaux

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

