La Guerche-sur-l'Aubois La Guerche-sur-l'Aubois Cher, La Guerche-sur-l'Aubois Journées européennes du patrimoine à la Tuilerie La Guerche-sur-l’Aubois La Guerche-sur-l'Aubois Catégories d’évènement: Cher

La Guerche-sur-l'Aubois

Journées européennes du patrimoine à la Tuilerie La Guerche-sur-l’Aubois, 18 septembre 2021, La Guerche-sur-l'Aubois. Journées européennes du patrimoine à la Tuilerie 2021-09-18 – 2021-09-19

La Guerche-sur-l’Aubois Cher La Guerche-sur-l’Aubois Visite gratuite des expositions du CIAP la Tuilerie tout le week-end et animations spécifiques en lien avec l’exposition temporaire le samedi. Participez aux journées européennes du patrimoine pour découvrir ou re-découvrir la Tuilerie latuilerie@paysloirevaldaubois.fr +33 2 48 74 23 93 https://www.ciap-latuilerie.fr/ Visite gratuite des expositions du CIAP la Tuilerie tout le week-end et animations spécifiques en lien avec l’exposition temporaire le samedi. dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, La Guerche-sur-l'Aubois Autres Lieu La Guerche-sur-l'Aubois Adresse Ville La Guerche-sur-l'Aubois lieuville 46.95175#2.94793