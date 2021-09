Journées Européennes du Patrimoine à la Station Radar 44 Douvres-la-Délivrande, 18 septembre 2021, Douvres-la-Délivrande.

Journées Européennes du Patrimoine à la Station Radar 44 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18 18:00:00 Station Radar 44 CD-83 Route de Bény

Douvres-la-Délivrande Calvados Douvres-la-Délivrande

Musée ouvert de 10h00 à 18h00

(dernières admissions 17h15)

Vendredi 17 :

Billet d’entrée au tarif en vigueur

– Dès 10h00 Visites en autonomie avec votre smartphone comme audioguide et l’application “AUDIOSPOT”

– 10h30 et 15h00 Visites Guidées en français par les bénévoles des “Amis du Musée Radar” (places limitées réservations sur place)

Samedi 18 :

Billet d’entrée au tarif unique de 2€/pers. (gratuit moins de 10 ans)

– Dès 10h00 Visites en autonomie avec votre smartphone comme audioguide et l’application “AUDIOSPOT”

– 10h30 ouverture du camp militaire reconstitué, présentation de véhicules civiles et militaires d’époque et Animations (diverses saynètes) le tout réalisé par les membres de l’association “Normandy Soldiers Memory”

– 10h30, 15h00 et 16h30 Visites Guidées en français par les bénévoles des “Amis du Musée Radar” (places limitées réservations sur place)

– 10h30 ouverture de la tente contenant l’exposition temporaire sur les Auxiliaires Militaires Féminines durant la seconde Guerre Mondiale présentée par l’association “Die Walkerinen” en tenues d’époque

Dimanche 19 :

Billet d’entrée au tarif unique de 2€/pers. (gratuit moins de 10 ans)

Le midi, restauration possible avec “Barbec’ on M” installé en extérieur (parking du musée), tables de pique-nique à votre disposition !

– Dès 10h00 Visites en autonomie avec votre smartphone comme audioguide et l’application “AUDIOSPOT”

– 10h30 ouverture du camp militaire reconstitué, présentation de véhicules civiles et militaires d’époque et Animations (diverses saynètes) le tout réalisé par les membres de l’association “Normandy Soldiers Memory”

– 10h30, 15h00 et 16h30 Visites Guidées en français par les bénévoles des “Amis du Musée Radar” (places limitées réservations sur place)

– 10h30 ouverture de la tente contenant l’exposition temporaire sur les Auxiliaires Militaires Féminines durant la seconde Guerre Mondiale, présentée par l’association “Die Walkerinen” en tenues d’époque

contact@musee-radar.fr +33 7 57 48 77 32 https://www.musee-radar.fr/

