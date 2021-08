Caen Caen Caen, Calvados Journées européennes du patrimoine à la salle du Duc Rollon Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Journées européennes du patrimoine à la salle du Duc Rollon Caen, 18 septembre 2021, Caen. Journées européennes du patrimoine à la salle du Duc Rollon 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-19 19:00:00 Salle du Duc Rollon Impasse Duc Rollon

Caen Calvados À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la salle du Duc Rollon ouvre ses portes.Visite libre de la salle

Située au rez-de-chaussée du Palais ducal, cette salle voûtée du 14ème siècle servait, comme le reste du bâtiment, à l’accueil des hôtes de l’Abbaye-aux-Hommes. Après la Révolution, elle accueillit l’École normale des Garçons, puis l’École normale des Filles. Elle sert aujourd’hui pour des réceptions organisées par la Ville ou privées.Exposition présentée par le service des Archives municipales et communautairesBalade à travers l’œuvre de Robert Delassalle, des années 20 aux années 30

Robert Delassalle (1886-1955) photographe caennais, de 1920 à 1951, parcoura le Calvados pour photographier notamment des scènes de vie. Ses clichés originaux sont conservés aux Archives de la Ville de Caen.Durée 1hContrôle Vigipirate visuel (sacs et manteaux) à l’entrée

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

Caen Adresse Salle du Duc Rollon Impasse Duc Rollon