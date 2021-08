Journées européennes du patrimoine à la Presqu’île Caen, 18 septembre 2021, Caen.

Journées européennes du patrimoine à la Presqu’île 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 15:45:00 Presqu’île Avenue Victor-Hugo

Caen Calvados

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une balade guidée et organisée par le CAUE du Calvados.Les paysages de la presqu’île : passé, présent, futur

Au départ de l’Ésam, une déambulation à pied vous fera découvrir les différents paysages de la Presqu’île. Il s’agira de comprendre son évolution, de son histoire industrialo-portuaire à sa transformation en une presqu’île habitable et habitée, cernée par l’Orne et son canal. Territoire d’expérimentations urbaines, vous aurez l’occasion de découvrir de nouvelles initiatives citoyennes et de nouveaux usages qui se développent sur la Presqu’île.Balade guidée par Margaux Delporte, paysagiste au CAUE du CalvadosJauge limitée à 10 participantsInscription obligatoire au 02 31 15 59 60 ou communication@caue14.fr

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – François Decaëns

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une balade guidée et organisée par le CAUE du Calvados.

Les paysages de la presqu’île : passé, présent, futur

Au départ de l’Ésam, une déambulation à…

communication@caue14.fr +33 2 31 15 59 60

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une balade guidée et organisée par le CAUE du Calvados.Les paysages de la presqu’île : passé, présent, futur

Au départ de l’Ésam, une déambulation à pied vous fera découvrir les différents paysages de la Presqu’île. Il s’agira de comprendre son évolution, de son histoire industrialo-portuaire à sa transformation en une presqu’île habitable et habitée, cernée par l’Orne et son canal. Territoire d’expérimentations urbaines, vous aurez l’occasion de découvrir de nouvelles initiatives citoyennes et de nouveaux usages qui se développent sur la Presqu’île.Balade guidée par Margaux Delporte, paysagiste au CAUE du CalvadosJauge limitée à 10 participantsInscription obligatoire au 02 31 15 59 60 ou communication@caue14.fr

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – François Decaëns

dernière mise à jour : 2021-08-04 par