Pour les Journées Européennes du Patrimoine, la MÉCA ouvre gratuitement ses portes au public. À cette occasion, une riche programmation vous est proposée par l’OARA, l’ALCA et le Frac : Expositions, projections, performances, ateliers, visites, espace librairie… Retrouvez toute la programmation sur la page dédiée aux JEP sur le site de la MECA. Certaines visites sont organisées sans réservation, en revanche d’autres nécessitent une réservation. L’entrée du public est soumise à la présentation d’un passe sanitaire valide (format numérique ou papier). **Samedi 18 septembre 2021** **A partir de 11h30 et jusqu’à 18h30** **Réservation :** [**[contact@la-meca.com](mailto:contact@la-meca.com)**](mailto:contact@la-meca.com) **ou 05 47 30 34 67**

Gratuit – soumise à la présentation d’un passe sanitaire valide – réservation nécessaire pour certaines visites

La MÉCA ouvre gratuitement ses portes au public le samedi 18 septembre La Méca Quai de Paludate, 5 Parvis Corto Maltese, 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde

