Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine le musée sera ouvert le samedi 18 et dimanche 19 Septembre. Vous pourrez découvrir la toute nouvelle exposition céramique "Nériage" de Claire Roger. Cette exposition sera inaugurée le samedi 18 Septembre à 11h. Vous pourrez également découvrir les collections, archéologique et contemporaine du musée. +33 5 56 30 60 03

