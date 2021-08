Caen Caen Caen, Calvados Journées européennes du patrimoine à la DRAC Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Journées européennes du patrimoine à la DRAC Caen, 18 septembre 2021, Caen. Journées européennes du patrimoine à la DRAC 2021-09-18 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-18 16:00:00 16:00:00 DRAC 13 bis rue St Ouen

Caen Calvados À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Direction Régionales des Affaires Culturelles ouvre ses portes.

Visité guidée des bâtiments de la DRACRéservation obligatoire avant le 17 septembre à 12h au 0231383961 ou communication.drac.normandie@culture.gouv.fr

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – Nadège Orange À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Direction Régionales des Affaires Culturelles ouvre ses portes. Visité guidée des bâtiments de la DRAC Réservation obligatoire avant le 17 septembre à 12h… communication.drac.normandie@culture.gouv.fr +33 2 31 38 39 61 À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Direction Régionales des Affaires Culturelles ouvre ses portes.

Visité guidée des bâtiments de la DRACRéservation obligatoire avant le 17 septembre à 12h au 0231383961 ou communication.drac.normandie@culture.gouv.fr

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – Nadège Orange dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse DRAC 13 bis rue St Ouen Ville Caen lieuville 49.17722#-0.37788