Journées Européennes du Patrimoine à la Chapelle St Eloi Bosc-le-Hard, 19 septembre 2021, Bosc-le-Hard.

Journées Européennes du Patrimoine à la Chapelle St Eloi 2021-09-19 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00

Bosc-le-Hard Seine-Maritime Bosc-le-Hard

Chapelle et puits du XIe et XIIe s en grès mortaisés. Le tout a été restauré, dont les statues de la Vierge à l’enfant et de Saint Eloi.

Visite libre, exposition de peintures de la chapelle le dimanche de 10h à 18h.

Chapelle et puits du XIe et XIIe s en grès mortaisés. Le tout a été restauré, dont les statues de la Vierge à l’enfant et de Saint Eloi.

Visite libre, exposition de peintures de la chapelle le dimanche de 10h à 18h.

+33 2 35 33 41 05

Chapelle et puits du XIe et XIIe s en grès mortaisés. Le tout a été restauré, dont les statues de la Vierge à l’enfant et de Saint Eloi.

Visite libre, exposition de peintures de la chapelle le dimanche de 10h à 18h.

dernière mise à jour : 2021-08-31 par