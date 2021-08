La Chapelle-Rainsouin La Chapelle-Rainsouin La Chapelle-Rainsouin, Mayenne JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À LA CHAPELLE-RAINSOUIN La Chapelle-Rainsouin La Chapelle-Rainsouin Catégories d’évènement: La Chapelle-Rainsouin

La Chapelle-Rainsouin Mayenne La Chapelle-Rainsouin Principalement connu par son église dédiée à saint Sixte et La Mise au tombeau du 13e siècle, La Chapelle-Rainsouin regorge de patrimoine. Venez découvrir les facettes cachées du village en empruntant des voies inexplorées.

