Toulouse Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne La Cave Poésie est un des plus vieux théâtre de Toulouse. EXPOSITION, DEMONSTRATION, ATELIER, CONCERT – Bazar littéraire, poèmes au détail, spectacles en vrac, lectures en stock…

La Cave Poésie est un des plus vieux théâtre de Toulouse. EXPOSITION, DEMONSTRATION, ATELIER, CONCERT – Bazar littéraire, poèmes au détail, spectacles en vrac, lectures en stock…

Bienvenue chez René, bazar littéraire de qualité depuis 2015: le plus grand petit salon des éditeurs indépendants de la région et ailleurs. Samedi de 11h à 19h et dimanche de 11h à 18h Rendez-vous pour la 38 ème édition des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème: patrimoine pour tous ! cavepo@aol.com +33 5 61 23 62 00 http://www.cave-poesie.com/

dernière mise à jour : 2021-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

