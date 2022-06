Journées Européennes du Patrimoine à La Cassine

2022-09-17 – 2022-09-18 À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les bénévoles de La Cassine vous emmène dans les coulisses de leur association. Visite des ateliers de création, histoire des spectacles, détour par les coulisses techniques, c’est une vraie visite VIP. Comme c’est aussi la fête du Patrimoine, les bénévoles vous confieront l’Histoire de ce lieu emblématique des Ardennes : du Couvent des Cordeliers aux ruines du dernier château de La Cassine. dernière mise à jour : 2022-02-16 par

