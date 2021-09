Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE A LA BOURSE DU TRAVAIL Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE A LA BOURSE DU TRAVAIL Toulouse, 18 septembre 2021, Toulouse. JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE A LA BOURSE DU TRAVAIL 2021-09-18 – 2021-09-19 BOURSE DU TRAVAIL 19 Place Saint-Sernin

Toulouse Haute-Garonne La Bourse du Travail, qui incarne l’histoire du mouvement ouvrier de Toulouse, célèbre cette année ses 90 ans. Vous pourrez découvrir les bas-reliefs de la façade, les locaux de Radio Mon Païs, une exposition… Samedi et dimanche de 14h à 18h

Visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30 Rendez-vous pour la 38 ème édition des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème: patrimoine pour tous ! ud@cgt31.fr La Bourse du Travail, qui incarne l’histoire du mouvement ouvrier de Toulouse, célèbre cette année ses 90 ans. Vous pourrez découvrir les bas-reliefs de la façade, les locaux de Radio Mon Païs, une exposition… Samedi et dimanche de 14h à 18h

Visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse BOURSE DU TRAVAIL 19 Place Saint-Sernin Ville Toulouse lieuville 43.60902#1.44252