Journées Européennes du Patrimoine à Itancourt 2021-09-18 – 2021-09-19

Itancourt Aisne Itancourt La commune d’Itancourt organise pour la première année ses journées du patrimoine ! De la voie romaine au blockhaus, en passant par l’histoire de notre église, n’hésitez pas à vous inscrire à l’une des visites proposées ! Nous organisons également une soirée en hommage aux poilus de la première guerre mondiale : rendez-vous à 20h au Blockhaus pour partager la soupe des poilus et profiter de l’embrasement du blockhaus. Le programme : 1. Témoins de guerre – Soirée des Poilus : visite de 30 à 45mn :

– Venez découvrir le blockhaus sorti de terre pour l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale. Cette visite vous plongera dans l’histoire d’Itancourt, de la Ligne Hindenburg à la libération. 2. La Fontaine et ses Fables :

– A l’occasion des 400 ans de la naissance de Jean de la Fontaine dans l’Aisne, la commune d’Itancourt se pare de fable. 3. La via Romaine :

– Promenade historique – environ 2H00 : A travers une promenade champêtre et bucolique parsemée d’anecdotes historiques partez à la découverte de la voie Romaine. 4. Eglise Saint-Eloi – De Dagobert à aujourd’hui

