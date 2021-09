Journées Européennes du Patrimoine à GOVEN Goven, 18 septembre 2021, Goven.

Journées Européennes du Patrimoine à GOVEN 2021-09-18 – 2021-09-19

Goven Ille-et-Vilaine Goven

Mélanges des cultures : découvertes entre patrimoine ancien et culture

Mur d’expression « street art » avec l’association Roazhon Colors. Ambiance avec DJ Gop et démonstration de skate, BMX et trottinette. De 11h à 18h au skate park ;

Visite guidée du bourg – Deux départs au Parvis de l’Église 10h30 et 15h. Inscription obligatoire 02 99 42 03 03;

Braderie de livres de la médiathèque – salle du conseil de la mairie de 10h à 12h30 et de 14h à 16h;

Soirée musicale – Deux groupes originaires de Goven – Grooven et Square Tone Place Saint-Martin. A partir de 19h30;

Feu d’artifice – Au stade à partir de 22h30

http://goven.fr/

