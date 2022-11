Journées Européennes du Patrimoine à Gourdon Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Journées Européennes du Patrimoine à Gourdon, 16 septembre 2023, Gourdon.

Lot Gourdon EUR Une expérience ludique à vivre en famille!

Votre carnet de route en poche, les indices et quelques accessoires vous aideront à trouver les clés pour ouvrir les portes du temps et dénicher les drapiers perdus…

​Pour toute la famille, petits et grands une découverte originale de la cité médiévale, patrimoine, jeux, partage, défis, énigmes au rendez-vous.

Départ : à l’Office de Tourisme

Gratuit- Sur réservation (Nombre de places limité) Rallye » Lud’ambule » dans la cité médiévale piloté par Éliza Cathy Mabout

