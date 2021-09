Clohars-Fouesnant Clohars-Fouesnant Clohars-Fouesnant, Finistère Journées Européennes du Patrimoine à Clohars-Fouesnant Clohars-Fouesnant Clohars-Fouesnant Catégories d’évènement: Clohars-Fouesnant

Finistère

Journées Européennes du Patrimoine à Clohars-Fouesnant Clohars-Fouesnant, 18 septembre 2021, Clohars-Fouesnant. Journées Européennes du Patrimoine à Clohars-Fouesnant 2021-09-18 – 2021-09-19

Clohars-Fouesnant Finistère Clohars-Fouesnant Cette année, les Journées du Patrimoine ont lieu le samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h.

Les sites ouverts sur la commune de Clohars-Fouesnant sont les suivant : • le parc du château de Cheffontaines

• la chapelle du Drennec

• le parc du manoir de Squividan, qui accueille cette année l’exposition Généalogie réalisée comme tous les ans par l’association cloharsienne ACDL (Arts Créatifs Découvertes Loisirs)

• l’église Saint-Hilaire du bourg et

• le gîte patrimonial Beg ar Vir Des visites guidées sont prévues dans le parc du château de Cheffontaines, dans le parc du manoir de Squividan, à la chapelle du Drennec, au gîte patrimonial Beg ar Vir.

Aucune navette gratuite ne sera assurée cette année et pas de verre de l’amitié à la fin de la journée de dimanche. com29950cf@gmail.com +33 2 98 54 60 09 Cette année, les Journées du Patrimoine ont lieu le samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h.

Les sites ouverts sur la commune de Clohars-Fouesnant sont les suivant : • le parc du château de Cheffontaines

• la chapelle du Drennec

• le parc du manoir de Squividan, qui accueille cette année l’exposition Généalogie réalisée comme tous les ans par l’association cloharsienne ACDL (Arts Créatifs Découvertes Loisirs)

• l’église Saint-Hilaire du bourg et

• le gîte patrimonial Beg ar Vir Des visites guidées sont prévues dans le parc du château de Cheffontaines, dans le parc du manoir de Squividan, à la chapelle du Drennec, au gîte patrimonial Beg ar Vir.

Aucune navette gratuite ne sera assurée cette année et pas de verre de l’amitié à la fin de la journée de dimanche. dernière mise à jour : 2021-09-13 par OT FOUESNANT LES GLENAN

Détails Catégories d’évènement: Clohars-Fouesnant, Finistère Autres Lieu Clohars-Fouesnant Adresse Ville Clohars-Fouesnant lieuville 47.89973#-4.06866