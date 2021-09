Journées européennes du patrimoine à Castillonnès Castillonnès, 18 septembre 2021, Castillonnès.

Journées européennes du patrimoine à Castillonnès 2021-09-18 – 2021-09-19

Castillonnès Lot-et-Garonne Castillonnès

La Mairie de Castillonnès vous propose à l’occasion des Journées du Patrimoine un programme varié qui vous permettra de (re)découvrir ou mieux connaître la bastide.

Le samedi uniquement : découverte des tableaux de restauration du retable de l’église St Pierre et rencontre avec les artisans restaurateurs, visite guidée de l’Hôtel de Ville, visite gratuite de la bastide avec Janouille la Fripouille.

Durant les deux jours : musée d’histoire et de patrimoine de Castillonnès et exposition d’art à la Salle Carbonnier

+33 5 53 36 80 49

