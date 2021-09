Journées européennes du patrimoine à Cassis Cassis, 18 septembre 2021, Cassis.

Journées européennes du patrimoine à Cassis 2021-09-18 – 2021-09-19

Cassis Bouches-du-Rhône

Programme



Samedi 18 septembre

• Visite du Musée Municipal Méditerranéen d’Arts et Traditions Populaires. Visite libre du musée de 10h à 18h.

• Visite guidée “Histoire de la Maison Gemy” à 11h. RDV sur le Quai Calendal face au bar Mr Brun. Sur inscription : 06 82 75 51 53.

• Visite guidée de la Prud’homie de pêche

10h45, sur inscription – RDV devant le Musée

• Puis arrêt devant le Four Banal pour une présentation du four.



MEVA – Infos : 04 42 18 36 78.



Dimanche 19 septembre

Visite guidée de la Prud’homie de pêche

10h45, sur inscription – RDV devant le Musée

• Puis arrêt devant le Four Banal pour une présentation du four.

Visite du Musée Municipal Méditerranéen d’Arts et Traditions Populaires. Visite guidée des expositions du musée à 10h.

Les 18 et 19 septembre auront lieu les Journées européennes du patrimoine sur le thème “Patrimoine pour tous.”

dernière mise à jour : 2021-08-30 par