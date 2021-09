Cancon Cancon Cancon, Lot-et-Garonne Journées européennes du patrimoine à Cancon Cancon Cancon Catégories d’évènement: Cancon

La Mairie de Cancon & Les Amis du Vieux Cancon vous proposent tout au long de ce weekend des Journées du Patrimoine un programme varié qui vous permettra de (re)découvrir et/ou mieux connaître Cancon : lecture, jeux de piste, expositions, concerts …

+33 6 75 45 86 50

