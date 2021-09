Journées européennes du patrimoine à Bergerac : Les musées sont gratuits ! Bergerac, 18 septembre 2021, Bergerac.

Journées européennes du patrimoine à Bergerac : Les musées sont gratuits ! 2021-09-18 – 2021-09-18

Bergerac Dordogne

Accès libre et gratuit aux musées de Bergerac à l’occasion des Journées européennes du patrimoine

Le Musée du Tabac et le Musée Costi seront ouverts samedi et dimanche de 10h à 12h30 et 14h à 18h.

Visite gratuite sans réservation , PASS SANITAIRE DEMANDE.

©Musée Costi

