Journées Européennes du Patrimoine à Bagnères de Bigorre Bagnères-de-Bigorre, 18 septembre 2021, Bagnères-de-Bigorre.

Journées Européennes du Patrimoine à Bagnères de Bigorre 2021-09-18 – 2021-09-19 dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Programme :

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

– FONDS PHOTOGRAPHIQUE ALIX (EYSSALET-ARDOUIN)

rue du Pont de la Moulette.

9h-12h et 13h-18h : diaporama et découverte des salles d’archives avec Jean Eyssalet (sous réserve).

– ANCIENNE GARE DE BAGNERES, SALON DES PREMIERES CLASSES dit SALON IMPERIAL DE LA GARE DE BAGNERES

Entre 10h et 13h, ouverture du salon impérial.

Napoléon III attendit le train pour Tarbes dans ce salon lors de sa visite à Bagnères le 10 septembre 1863.

Le salon est en marbre de Sarrancolin et sa cheminée en vert de Campan. Visite commentée toutes les 20 minutes environ.

– EGLISE DE L’HOPITAL (ancienne église des Carmes)

de 14h45 à 15h45 et de 16h à 17h

deux visites guidées historiques et artistiques présentées par

Frédéric HUBERT, Président de l’association

– TEMPLE PROTESTANT

2 rue Prosper Noguès

de 14h à 18h

Visite libre de l’exposition du carnet de Voyage d’Emilien Frossard : « Voyage en Orient. »

Emilien Frossard premier aumônier militaire protestant pendant la campagne de Crimée.

18h :

– Conférence sur le Pasteur Emilien Frossard, Aumônier des armées pendant la Guerre de Crimée, présentée par le Pasteur Daniel Reivax, Aumônier militaire régional de la zone Nouvelle-Aquitaine, Docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l’histoire de l’aumônerie militaire protestante

– SOCIETE RAMOND

14h30, départ devant le Musée Salies, (durée 1h30 environ)

visite de Bagnères-de-Bigorre, “Sur les traces des fortifications de Bagnères-de-Bigorre”, présentée par Francis Beigbeder, au nom de la Société Ramond

– MEDIATHEQUE SIMONE VEIL

Samedi à 10h30 et 15h :

Présentation par les bibliothécaires d’ouvrages issus des collections patrimoniales.

Sur inscription. Places limitées. Contact : 0562953464

– ASSOCIATION LES AMIS DU MUSEE DU MARBRE

à 16h30, rendez-vous devant la médiathèque (derrière l’Office de Tourisme), visite durée 1h.

Le marbre dans Bagnères : un patrimoine accessible à tous.

Autour de la médiathèque, les multiples utilisations du marbre permettent d’évoquer la présence de ce matériau emblématique dans la ville tout au long de son histoire : baignoires, fontaines, monuments, sculptures, voirie ….Visite présentée par Didier Fert

Président des Amis du Musée du Marbre de Bagnères de Bigorre.

– MUSEE DE LA VIE QUOTIDIENNE DANS LES PYRENEES

7 BOULEVARD ROLLAND CASTELLS (RDC DU MUSEE SALIES)

Deux visites guidées 15h30 et 16h30

Présentées par Benoit Cognac

– MUSEE DES BEAUX-ARTS SALIES – Boulevard Roland Castells

15H-18H : visite libre des collections permanentes et

Temporaires

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

– FONDS PHOTOGRAPHIQUE ALIX (EYSSALET-ARDOUIN)

rue du Pont de la Moulette.

9h-12h et 13h-18h : diaporama et découverte des salles d’archives avec Jean Eyssalet (sous réserve).

– THEATRE DU CASINO

-De 10h à 13h et de 14h à 18h, découverte du lieu.

– Conférence : OAPHB – « Explorations archéologiques 2019-2020 du quartier thermal de Bagnères ” présentée par Richard SABATIER. Délégué scientifique OAPHB 65.

A 15h30, rendez-vous à la RESIDENCE DES THERMES

– TEMPLE PROTESTANT

2 rue Prosper Noguès

de 14h à 18h

Visite libre de l’exposition du carnet de Voyage d’Emilien Frossard : « Voyage en Orient. »

Emilien Frossard premier aumônier militaire protestant pendant la campagne de Crimée.

– SOCIETE RAMOND

14h30, départ devant le Musée Salies, (durée 1h30 environ)

visite de Bagnères-de-Bigorre, “Sur les traces des fortifications de Bagnères-de-Bigorre”, présentée par Francis Beigbeder, au nom de la Société Ramond.

– MUSEE DU MARBRE

Anciens thermes de Salut

Présentation de la technique de la sculpture sur marbre par 3 artistes.

Rendez-vous entre 14h et 18h.

– EGLISE SAINT VINCENT

Découverte de l’orgue GRENZING de l’église SAINT VINCENT

par l’ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE

– à partir de 16h visite libre et commentée de l’église où est installé l’orgue dont le buffet et certains tuyaux de façade datent du 18ème siècle ….

– 16h30 présentation des travaux de relevage en cours de l’instrument reconstruit en 1988 : révision complète. Historique et fonctionnement. Diaporama des différentes interventions : démontage et dépoussiérage des 2800 tuyaux, buffet, mécanisme, soufflerie…

Selon consignes sanitaires et travaux en cours possibilité de visite de la tribune sur réservation contact@orgue-bagneres.fr, et écoute partielle de l’instrument.

Béatrice VINET GARCIA, présidente et Jean Jacques CARRERE, organiste

Stephane PESCE, facteur d’orgue (sous réserve)

*Programme susceptible d’être modifié suivant les mesures sanitaires en vigueur.

Toutes les visites sont gratuites

Journées Européennes du Patrimoine à Bagneres de Bigorre

+33 6 33 79 60 45 http://www.ville-bagneresdebigorre.fr/

dernière mise à jour : 2021-08-20 par