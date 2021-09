Ardin Ardin Ardin, Deux-Sèvres Journées Européennes du Patrimoine à Ardin Ardin Ardin Catégories d’évènement: Ardin

Deux-Sèvres

Journées Européennes du Patrimoine à Ardin Ardin, 18 septembre 2021, Ardin. Journées Européennes du Patrimoine à Ardin 2021-09-18 – 2021-09-18

Ardin Deux-Sèvres Ardin Eglise du XIIe siècle avec son parcours de vitraux contemporains réalisés par Sylvie Blocher.

Visites libres gratuites : samedi 13h-18h

Dimanche 9h-17h (hors des offices religieux)

Balade « Les petites histoires du bourg d’Ardin »

