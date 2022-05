JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, 17 septembre 2022, . JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

2022-09-17 14:00:00 – 2022-09-17 18:00:00 Visite guidée du bâtiment des Archives départementales de la Meuse (dimanche uniquement).

Ouverture exceptionnelle de l’exposition « Abbayes en Meuse » avec animations (samedi après-midi et dimanche). dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville