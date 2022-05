JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, 17 septembre 2022, .

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

2022-09-17 – 2022-09-17

Journées européennes du patrimoine Pour sa 39e édition, les Journées européennes du patrimoine auront pour thème le Patrimoine durable. Elles permettront de visiter des lieux de patrimoine, souvent exceptionnellement ouverts pour cette occasion. Ces événements locaux se déroulent désormais dans plus de 50 pays dans le monde avec une gratuité de principe dans les monuments publics, et à tarifs réduits pour la grande majorité des établissements privés participant à la manifestation. Il s’y dévoile alors le patrimoine historique des monuments civils ou religieux, mais aussi les patrimoines agricoles et industriels, et à travers eux les savoir-faire. nEntrée libre. Programme en cours d’élaboration.

