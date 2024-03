Journées Européennes du Patrimoine 2024 Sainte-Marie-aux-Mines, samedi 21 septembre 2024.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine organisées le Samedi 21 et le Dimanche 22 Septembre 2024 par le Ministère de la Culture et de la Communication, le Pays d’Art et d’Histoire vous propose d’assister à plusieurs visites dans le Val d’Argent.

Lors du week-end des Journées Européennes du Patrimoine, Tellure proposera la 9ème édition d’une expo-vente de minéraux litho. Accessible à tous.

Rendez-vous le Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre 2024.

Gratuit ou payant selon le programme indiqué dans la brochure. 0 EUR.

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est tourisme@valdargent.com

